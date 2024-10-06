В Пакистане ответили на слова генсека РФС Митрофанова: матч в октябре невозможен

Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола Мухаммад Яшал ответил на слова генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова, который заявил, что разочарован непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана, которая отказалась приезжать в октябре на товарищеский матч со сборной России. Слова Яшала передает Sport24

«11 октября матч со сборной России невозможен из-за ограничений по времени. Пройдет игра в ноябре или нет — зависит от решения РФС», — сказал Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее стал известен окончательный состав сборной России на октябрьский сбор.