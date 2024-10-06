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Жители испанских трущоб четыре года просят включить им свет

The Guardian: жители мадридской трущобы четыре года просят включить им свет

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Manu Fernandez/AP

Четыре тысячи жителей известной трущобы Каньяда-Реал (пригород Мадрида) с 2020 года жалуются на отсутствие электричества. Об этом пишет газета The Guardian.

В энергетической компании Naturgy объясняют это незаконным использованием сетей, перегрузивших систему и вызвавших аварийные отключения, в результате которых пострадали около 4000 человек, в том числе 1800 несовершеннолетних. Там добавили, что подача света пока не может быть восстановлена по соображениям безопасности.

В ООН предупреждали, что это оказывает очень серьезное влияние на права детей на здоровье, питание, воду, санитарию и образование. Несмотря на протесты, с 2020 года в Каньяда-Реал практически ничего не изменилось.

Местные власти пообещали, что в течение следующих 10 лет они потратят €330 млн на переселение уязвимых семей.

До этого в Кении произошли обширные отключения электричества, охватившие всю страну.

Ранее украинцам предрекли шоковое повышение цен на свет.

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