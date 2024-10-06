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В российском регионе столкнулись с нехваткой лекарства от шизофрении

Mash: в Алтайском крае наблюдается дефицит лекарства от шизофрении «Сульпирид»

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Shutterstock

В Алтайском крае столкнулись с дефицитом препарата от психических и тревожных расстройств «Сульпирид». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источников канала, нехватка произошла, потому что государственные аптеки не успели закупить достаточное количество нейролептиков. При этом один из российских препаратов изготавливают в Кемеровской области, которая соседствует с Алтайским краем.

Опрошенные каналом эксперты отметили, что за 2023 год в Алтайском крае 13,7 тыс. человек с психическими заболеваниями обратились к специалистам. Это стало рекордным показателем по стране.

До этого Общественная Служба Новостей рассказывала, что приступы гнева и раздражительности могут говорить о нарушениях работы нервной системы. В отдельных случаях при сочетании с другими симптомами они могут также расцениваться как симптомы расстройства психики.

Первым признаком расстройства тревожного, биполярного расстройств, шизофрении или депрессии является раздражительность, потеря интереса к тем делам, которые увлекали ранее, ухудшение памяти, подозрительность и замкнутость. Специалисты при таких симптомах рекомендуют обратиться к врачу.

Ранее нейрофизиологи нашли сбои в цепях нейронов, из-за которых шизофреники слышат голоса.

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