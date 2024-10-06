В Совфеде предрекли США распад по примеру Римской империи

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что, насыщая так называемые колеблющиеся штаты нелегальными мигрантами в преддверии выборов, Демократическая партия США ликвидирует титульную нацию, отрывая страну от своих корней. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал призыв Илона Маска к американцам голосовать за Дональда Трампа, поскольку впереди «самые важные выборы в их жизни».

По словам Пушкова, демократы стремятся превратить колеблющиеся штаты в однозначно голосующие за их партию, установив таким образом диктатуру. Об этом и предупреждает Илон Маск, указал сенатор.

Он также привел статистику, которая фиксирует прирост числа нелегальных мигрантов в колеблющихся штатах начиная с 2021 года. Парламентарий отметил, что перед выборами этот процесс идет ускоренными темпами.

В связи с этим сенатор полагает, что США становятся все менее американскими, ликвидируя титульную нацию, отрываясь от своей корней и повторяя судьбу Римской империи.

«Но это — в далеком будущем. А пока либеральной элите нужна власть любой ценой», — написал Пушков.

До этого Илон Маск заявил, что, если Дональд Трамп не победит, Демократическая партия легализует столько нелегалов, что не останется колеблющихся штатов, а Америка станет однопартийным социалистическим государством.

Ранее Маск высмеял Байдена на предвыборном митинге Трампа.