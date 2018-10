Умер Тони Джо Уайт

Американский певец и композитор Тони Джо Уайт скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на официальной странице музыканта в фейсбуке.

Сын певца сообщил The Tenessean, что Уайт скончался от сердечного приступа.

Тони Джо Уайт родился в 1943 году в Луизиане. Начал выступать на танцевальных вечерах в школе, а после ее окончания играл в клубах Техаса и Луизианы. В 1967 году он подписал соглашение с Monument Records. Уайт является автором хитов «Polk Salad Annie», которую исполняли Элвис Пресли и Том Джонс, «Rainy Night in Georgia», а также песен Тины Тернер «Steamy Windows» и «Undercover Agent for the Blues».