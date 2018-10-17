В Москве избили вокалистку группы «Маша и медведи»

Вокалистка группы «Маша и медведи» Мария Макарова получила телесные повреждения в результате конфликта. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вокалистке группы «Маша и медведи» Макаровой нанесли несколько ударов, в результате которых она получила телесные повреждения», — сказал источник.

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Он не уточнил характер травм певицы, а также не рассказал, потребовалась ли ей госпитализация.

В пресс-службе столичного МВД добавили, что по факту инцидента ведется проверка.

Также в агентстве, ссылаясь на сообщения СМИ, отметили, что у Макаровой произошел конфликт с соседями.

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