В Москве избили вокалистку группы «Маша и медведи»
Вокалистка группы «Маша и медведи» Мария Макарова получила телесные повреждения в результате конфликта. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Вокалистке группы «Маша и медведи» Макаровой нанесли несколько ударов, в результате которых она получила телесные повреждения», — сказал источник.
Реклама
Он не уточнил характер травм певицы, а также не рассказал, потребовалась ли ей госпитализация.
В пресс-службе столичного МВД добавили, что по факту инцидента ведется проверка.
Также в агентстве, ссылаясь на сообщения СМИ, отметили, что у Макаровой произошел конфликт с соседями.
Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о хитах дефолта-1998.