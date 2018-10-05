Владимир Путин поздравил Инну Чурикову с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актрису, народную артистку СССР Инну Чурикову с юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В пятницу, 5 октября, Инне Чуриковой исполнилось 75 лет.
Глава государства назвал актрису яркой самобытной, отметив, что ее любят миллионы людей в стране.
«Они с огромным уважением относятся к вашему творчеству, ценят присущую вам доброжелательность и чувство внутреннего достоинства», — подчеркнул Путин.