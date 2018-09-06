Адвокат Петросяна: Степаненко опасается нового брака артиста

По мнению адвоката юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорина, супруга артиста Елена Степаненко пытается затянуть бракоразводный процесс с юмористом Евгением Петросяном.

«По моему мнению, она опасается, что он может вступить в новый брак. Она этому препятствует и пытается во что бы то ни стало предотвратить», — цитирует РИА «Новости» Жорина, добавившего, что он ничего не знает о планах юмориста на новый брак.

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Хамовнический суд Москвы 6 сентября рассматривает сразу два иска: первый подали юристы Степаненко, встречный иск — представители Петросяна. Представители Степаненко просили для нее большую часть совместно нажитого имущества. Защита Петросяна просит поделить имущество поровну. На имущество артистов, более 30 лет проведших в браке, наложен арест.

«Газета.Ru» ведет онлайн-репортаж из зала суда.