Владимир Меньшов прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Российский режиссер и актер Владимир Меньшов опроверг появившиеся в СМИ публикации о своей госпитализации, передает агентство городских новостей «Москва».

«Я не знаю, кто распустил этот слух. У меня все хорошо», — сказал Меньшов.

Владимир Меньшов является Заслуженным деятелем искусств РСФСР (1984 г.), народным артистом РСФСР (1989 г.), лауреатом Государственной премии СССР (1981 г.) и премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит». Помимо этого также известен как автор фильмов «Ширли-мырли», «Любовь и голуби», «Розыгрыш». В качестве актера сыграл несколько десятков ролей, среди которых — роли в фильмах «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Где находится нофелет?», «Ар-хи-ме-ды!», «Ночной дозор» и ряде других.