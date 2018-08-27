В четвертых «Гардемаринах» воскреснет шевалье де Брильи

Режиссер Светлана Дружинина рассказала о старте работы над фильмом «Гардемарины IV» — продолжением своей знаменитой киносерии.

Как пишет «Собеседник», в картине снимается Кристина Орбакайте — она сыграет Екатерину II, — появятся в кадре и новички франшизы: поп-исполнители Анна Семенович и Дима Билан.

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Собщается, что должен воскреснуть герой Михаила Боярского — французский шпион шевалье де Брильи.

События четвертой картины саги развернутся во время русско-турецкой войны в 1787 году, главными героями будут дети гардемаринов. Первый фильм «Гардемарины, вперед!» вышел в 1988 году, второй, под названием «Виват, гардемарины», — в 1991, третий, «Гардемарины III» — в 1992 году. Новую картину, задуманную еще в 1991 году, финансирует Министерство культуры.

В начале августа съемки новой части «Гардемаринов» анонсировал Дмитрий Харатьян.