Стало известно, почему Панин устроил дебош в самолете из Симферополя

Актер Алексей Панин устроил дебош в самолете Симферополь-Москва из-за «предчувствия», передает «Российская газета».

По данным источника в силовых структурах, Панина посетило предчувствие, что с самолетом что-то случится в воздухе.

Отмечается, что Панин находился на борту со своей дочерью и попросил снять его с рейса после завершения посадки.

Ранее сообщалось, что из-за Панина самолет вернулся в Симферополь, где актера сняли с рейса представители правоохранительных органов. Как сообщили пользователи социальных сетей Панин «ходил пьяный по самолету и не слушался стюардов».