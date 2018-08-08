Адвокат Петросяна опроверг информацию об имуществе клиента на 1,5 млрд рублей

Сергей Жорин, адвокат юмориста Евгения Петросяна, в разговоре с «Газетой.Ru» опроверг информацию об имуществе клиента в размере 1,5 млрд руб.

Ранее источник из близкого окружения Петросяна сообщал, что общий объем совместно нажитого имущества юмориста и его супруги Елены Степаненко составляет 1,5 млрд руб.

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«Что касается суммы в 1,5 млрд, то я не знаю, откуда эта цифра взялась», — сказал Жорин.

По его словам, в данный момент «очень сложно» подтвердить, что совместно нажитое имущество можно оценить именно в 1,5 млрд руб., а не в один и не два.

«Имущества действительно много, но даже в деле нет полной описи, не говоря уже об оценке», — заключил Жорин.

Ранее Жорин рассказал об аресте судом недвижимости Петросяна и Степаненко.