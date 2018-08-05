Умер Александр Куллинкович

В Минске перед выступлением скончался лидер белорусской и советской рок-группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По информации портала, музыканту было 46 лет.

Отмечается, что Куллинкович умер в минской больнице утром в субботу, 4 августа. По предварительным данным, причиной смерти стала пневмония.

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На портале уточнили, что группа «Нейро Дюбель» должна была стать одним из участников «Рок за бобров». За день до фестиваля Куллинкович передал записку другим музыкантам коллектива, в которой попросил отменить концерт группы.

Куллинкович был одним из самых первых представителей панк-рок-движения в Белоруссии, группа «Нейро Дюбель» была основана в июле 1989 года и за время существования выпустила 11 студийных альбомов. Также Куллинкович снялся в трех фильмах, писал стихи и статьи для СМИ.