В новом фильме Джерард Батлер и Гари Олдман спасут президента России

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Американская компании Lionsgate Movies выпустила трейлер нового фильма «Охотник-убийца», в котором подводники США предотвратят Третью мировую войну и спасут президента России. Ролик размещен на YouTube-канале компании.

Режиссером боевика является Донован Марш. В картине играют такие актеры, как Джерард Батлер и Гари Олдман. В роли российского лидера снялся Александр Дьяченко.

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Согласно сюжету фильма, экипаж американской подводной лодки должен будет спасти президента, чтобы не допустить в России военного переворота, который приведет к Третьей мировой войне.

Ранее сообщалось, что агент 007 Джеймс Бонд впервые за последние 20 лет столкнется с русским противником.