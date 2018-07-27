Съемочная площадка «Дома-2» переедет на новое место

Собственник участка, на котором располагается съемочная площадка телешоу «Дом-2», вскоре получит новый участок взамен изымаемого для строительства дороги, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента развития новых территорий.

Как рассказали в департаменте, компания-собственник «ЕТК-Инвест» была извещена о возможности получения компенсации в денежной форме либо путем предоставления компенсационного земельного участка. «Правообладатель выразил желание получить участок взамен изымаемого. Необходимые решения приняты, участок подобран и в течение двух месяцев будет предложен собственнику», — пояснили в департаменте.

Ранее собственника участка «ЕТК-Инвест» уведомили о его изъятии. Нежилые объекты съемочной площадки реалити-шоу канала ТНТ «Дом-2» будут снесены, а вместо них построена автодорога из Саларьева в Марьино.