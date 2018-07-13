«Супермен» Генри Кавилл извинился за шутки об изнасиловании

Сыгравший персонажа комиксов о Супермене Генри Кавилл оправдался за свои высказывания о сексуальном харрасменте, которые допустил в недавнем интервью австралийскому GQ.

В беседе с журналистами о движении против харрасмента #MeToo, он отметил, что есть нечто прекрасное в том, как мужчина добивается женщины. «Есть традиционный подход, и это хорошо. Я думаю, за женщиной нужно ухаживать, добиваться ее, может быть, я старомоден», — поделился Кавилл.

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Вместе с тем актер посетовал, что не может просто так познакомиться с девушкой. «Я не могу подойти к ней просто так и заговорит, потом еще насильником назовут. Так что я думаю так — а, позвоню-ка лучше бывшей и вернусь в отношения, которые никогда не работали. Сейчас ты слышишь от девушки «нет» и должен сказать: окей, хорошо. Потом она возмущается — почему я сдался? Да потому что не хотел сесть в тюрьму», — размышлял он.

Эти высказывания вызвали бурную негативную реакцию в соцсетях. «Не хочешь называться насильником — просто не насилуй», — писали Кавиллу возмущенные женщины. Сейчас он решил извиниться за свои слова.

«Я не хотел показаться бесчувственным. Хотелось бы уточнить раз и на всегда, что я всю жизнь относился к женщинам со всем уважением независимо от того, в каких отношениях с ними состоял», — сказал Генри Кавилл.