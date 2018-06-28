Московские школьники будут ходить в театр не менее раза в год

Власти Москвы сделают посещение школьниками театров частью внеклассной работы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей на совещании департамента культуры и департамента образования столицы.

Каждый из 1,5 млн московских школьников гарантировано сможет посетить спектакль или концертную программу не менее одного раза в год. Вместе с тем, по словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова, организация походов детей на спектакли не станет учительской обязанностью.

Реклама

Департамент культуры и департамент образования сформирует перечень спектаклей, которые наиболее соответствуют школьной программе и максимально приближены к учебному процессу. Бронь в размере примерно 10% от общей заполняемости зала учебные заведения смогут при выкупать заранее. При невыкупе квоты билеты отправятся в свободную продажу.

В программе участвуют 82 театра и 21 концертная организация. До этого лимит бюджетного финансирования Москвы позволял ежегодно обеспечить учащихся школ около 220 тыс. билетов на спектакли.

Реализация программы начнется в сентябре этого года. Ранее 2019 год в России был объявлен Годом театра.