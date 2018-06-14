Володин: Говорухину блестяще удалось все

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни режиссера Станислава Говорухина, автора фильмов «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят» и других. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Смерть Говорухина Володин, который сегодня первым сообщил о случившемся, назвал тяжелой утратой.

«Ушел из жизни наш близкий и любимый человек Станислав Сергеевич Говорухин. Все, чему посвятил себя Станислав Сергеевич, ему блестяще удалось. Режиссер, сценарист, актер — на его фильмах выросло не одно поколение: и многие другие любимые миллионами зрителей картины», — отметил Володин, также подчеркнув внимание Говорухина к людям как политика и желание добиться справедливости.

«Нам будет очень не хватать Станислава Сергеевича — нашего друга, на чью помощь и мудрый совет всегда можно было рассчитывать», — заключил он.

Говорухин умер после продолжительной болезни в санатории «Барвиха». За день до этого СМИ сообщили об ухудшении его самочувствия.