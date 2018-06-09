Камбербэтч не хочет возвращаться в «Шерлок»

Британский актер Бенедикт Камбербэтч в интервью изданию Deadline рассказал, как относится к перспективе вернуться к роли сыщика Шерлока Холмса в популярном сериале «Шерлок».

Выяснилось, что артист, недавно сыгравший в сериале «Патрик Мелроуз» и фильме «Мстители: Война бесконечности», пока не горит желанием снова сниматься в телепроекте.

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«Что касается желания вернуться в «Шерлок», то сейчас я великолепно провожу время, занимаясь другими вещами. Но никогда не говори «никогда», — сказал Камбербэтч.

Также актер прокомментировал проблему разницы в оплате труда мужчин и женщин в киноиндустрии. По его мнению, не только женщинам нужно доказывать свою профессиональную состоятельность, но и мужчинам делать активные шаги в сторону равенства.

«Нам всем нужно сесть за одним столом, как взрослые люди, и признать: вот пирог, вот путь этого пирога к столу. Вот сколько каждый из вас сделал для этого пирога, и вот — какой кусок пирога он в соответствии с этим должен съесть. К полу это отношения не имеет, зато имеет прямую связь с вкладом в работу», — говорит Камбербэтч.

Ранее сообщалось, что Бенедикт Камбербэтч спас курьера от хулиганов рядом с Бейкер-стрит, где находится литературная и кинематографическая резиденция Шерлока Холмса. Однако этот инцидент он в интервью комментировать отказался.