«Собибор» Хабенского увидели в Европарламенте
Фильм «Собибор» Константина Хабенского о восстании в нацистском лагере смерти показали 6 июня в брюссельском Европарламенте, передает РИА «Новости».
Картину о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном бунте, возглавленном советским офицером, представил депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов. «Жертвы, обреченные на гибель, смогли организоваться, преодолеть себя и свои страхи и разгромить врага, спасти жизни», — отметил Митрофанов, говоря о важности фильма.
По его словам, в организации подобных мероприятий Европарламент идет навстречу, потому что они имеют общественное значение.
На показ были приглашены 180 человек, в частности, русскоязычные жители Бельгии и Нидерландов, представители еврейской общественности Брюсселя. Зал смотрел фильм в полной тишине, а позже аплодировал.
Мировая премьера «Собибора» состоялась 23 апреля в Варшаве. Ранее Хабенский показал свою картину в ООН.