«Собибор» Хабенского увидели в Европарламенте

<img src="//img.gazeta.ru/files3/674/11703674/01-pic905-895x505-40265.jpg">

Фильм «Собибор» Константина Хабенского о восстании в нацистском лагере смерти показали 6 июня в брюссельском Европарламенте, передает РИА «Новости».

Картину о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном бунте, возглавленном советским офицером, представил депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов. «Жертвы, обреченные на гибель, смогли организоваться, преодолеть себя и свои страхи и разгромить врага, спасти жизни», — отметил Митрофанов, говоря о важности фильма.

Реклама

По его словам, в организации подобных мероприятий Европарламент идет навстречу, потому что они имеют общественное значение.

На показ были приглашены 180 человек, в частности, русскоязычные жители Бельгии и Нидерландов, представители еврейской общественности Брюсселя. Зал смотрел фильм в полной тишине, а позже аплодировал.

Мировая премьера «Собибора» состоялась 23 апреля в Варшаве. Ранее Хабенский показал свою картину в ООН.