Ефремов о скандальном выступлении в Самаре: настроение было очень плохое

В феврале самарские гастроли театра «Современник» со спектаклем «Не становись чужим», основой которого стала пьеса «Возвращение домой» Гарольда Пинтера, закончились скандалом.

Тогда в соцсетях появился ролик, из которого можно было заключить, что Михаил Ефремов вышел на сцену в подпитии: он ругался со зрителем в зале, используя нецензурную лексику. Побывав в гостях у интернет-журналиста Юрия Дудя, Михаил Ефремов впервые объяснил свое странное поведение.

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По словам Ефремова зал оперы и балета в Самаре оказался не подготовлен к спектаклю, не было микрофонов и света. «Где-то через минуту после начала спектакля зритель ляпнул, мол, не слышно. Настроение было очень плохое, мы долго сидели в гриме и в костюмах. Я ляпнул, а потом весь спектакль обращался к этому человеку», — поделился Ефремов в эфире YouTube-шоу «Вдудь».

Ефремов также обратил внимание на то, что ролик был специально смонтирован так, чтобы в кадр попала только его перепалка со зрителем. «Часа за три я действительно выпил пива, но не более», — признался Ефремов, подчеркнув, что никогда не употребляет алкоголь более двух дней подряд и алкоголиком себя не считает.

Ранее «Современник» опубликовал на своем сайте официальное заявление по поводу инцидента с актером Михаилом Ефремовым в Самаре.