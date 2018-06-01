Испанский певец Энрике Иглесиас назвал себя на 50% русским, передает RT.

Об этом он заявил во время выступления на концерте в Москве

«На 25% я испанец, на 25% из Майами, на 50% я русский», — сказал Иглесиас.

Он пояснил, что считает себя наполовину русским, потому что его жена теннисистка Анна Курникова — из России.

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Ранее бывшая теннисистка Анна Курникова поделилась с подписчиками в инстаграме видеозаписью, на которой она танцует со своей полугодовалой дочкой Люси.

Отмечается, что танцевала экс-теннисистка под песню своего мужа Энрике Иглесиаса.