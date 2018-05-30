Звезда «Джанго освобожденного» Джейми Фокс сыграет Спауна

Звезда фильма Квентина Тарантино «Джанго освобожденный» Джейми Фокс сыграет супергероя Спауна, сообщает портал CinemaBlend.

Комиксы Тодда Макфарлейна о Спауне, убитом и воскресшем агенте ЦРУ, уже получали экранизацию в 1997 году, однако фильм «Спаун» с Майклом Джеем Уайтом в главной роли не нашел теплого приема у зрителей и критиков, собрав только $88 млн в мировом прокате.

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В режиссерское кресло проекта сядет сам создатель комикса Тодд Макфарлейн. Кто сыграет в картине помимо Фокса, пока неизвестно.

Еще в 2013 Джейми Фокс выражал интерес к экранизации историй о Спауне, но тогда подобным проектом еще никто не занимался.