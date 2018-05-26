В Третьяковке прокомментировали повреждения картины Репина «Иван Грозный»

В пресс-службе Третьяковской галереи заявили, что холст картины Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» порван в трех местах, передает РИА «Новости»сообщение радио «Говорит Москва».

Отмечается, что холст порван в месте, где изображена фигура царевича. Также сообщается, что из-за падения стекла серьезные повреждения получила авторская рама.

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«По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали», — добавили в музее.

Ранее сообщалось, что мужчина повредил картину Репина металлическим столбиком ограждения.

Звонок в полицию от сотрудников Третьяковской галереи о повреждении картины поступил в районе девяти часов вечера. Органы правопорядка задержали хулигана, в его отношении возбуждено уголовное дело «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Мотивы мужчины неизвестны. Ему грозит крупный денежный штраф или лишение свободы на срок до шести лет.