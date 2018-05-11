Самойлова прокомментировала свое выступление на «Евровидении»

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Певица Юлия Самойлова назвала участие в «Евровидении» незабываемым опытом, который она будет хранить в сердце, передает РИА «Новости».

«Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает… Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце», — сказала Самойлова.

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Она также поблагодарила команду, которая работала с ней все это время.

«Эти две недели были незабываемыми. Мы сроднились, стали как большая семья — не хочется теперь расставаться», — отметила она.

Россия не прошла в финал песенного конкурса «Евровидение». По итогам второго полуфинала в финал «Евровидения-2018» вышли Сербия, Молдавия, Венгрия, Украина, Швеция , Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Голландия.