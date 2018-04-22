Кэмерон рассказал, сколько сиквелов «Аватара» планирует снять

Американский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что сценарии четырех фильмов-продолжений кинокартины «Аватар» готовы, а в настоящий момент проходят съемки первых двух частей. Об этом сообщает Deadline Hollywood.

По словам режиссера, появление второй и третьей частей «Аватара» ожидается в 2020 и 2021 году, а их съемки продолжаются уже примерно в течение ста дней. Сценарии четвертого и пятого фильмов закончены, но к работе над кинокартинами приступят после появления второй и третьей частей. По предварительной информации, зрители смогут увидеть заключительные части в 2024 и 2025 годах.

Реклама

Кэмерон отметил, что воспринимает эту серию фильмов как семейную сагу, а в сиквелах речь пойдет в том числе о взрослении и корнях героев первой кинокартины.

Ранее сообщалось, что актриса Кейт Уинслет снимется в продолжении фильма «Аватар».