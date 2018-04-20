Милли Бобби Браун стала самой юной влиятельной персоной в топ-100 Time

14-летняя звезда сериала «Очень странные дела» стала самой юной персоной, когда-либо включенной в топ-100 самых влиятельных людей по версии журнала Time, сообщает Independent.

Милли Бобби Браун, сыгравшая в сериале девочку со сверхъестественными способностями по имени Одиннадцать, ранее стала самым юным продюсером в истории Голливуда — она займется экранизацией серии романов Нэнси Спрингер об Эноле Холмс, младшей сестре Шерлока Холмса. В полнометражном фильме девочка также сыграет главную роль.

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Актриса также активно выражает гражданскую позицию: на церемонию вручения наград Nickelodeon Kids' Choice Awards 2018 она пришла в рубашке, на которой были напечатаны имена погибших во время нападения на школу в Южной Флориде в феврале этого года.

Вместе с Милли Бобби Браун в топ-100 самых влиятельных людей попали Карди Би, Рианна, Илон Маск, Эммануэль Макрон, Николь Кидман, Опра Уинфри и др.