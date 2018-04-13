Баста выплатил Децлу 350 тыс. рублей за оскорбления в соцсетях

Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста/Ноггано) по решению Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону и выплатил другому рэперу Кириллу Толмацкому (Децл) 350 тыс. руб. компенсации за оскорбления в соцсетях, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя Децла Романа Лалаяна.

Вакуленко обязали выплатить Толмацкому деньги по факту оскорблений в соцсетях еще в августе. Деньги уже взысканы через судебных приставов и, по словам Лалаяна, направлены на благотворительность.

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Конфликт музыкантов начался с того, что Толмацкий в своем твиттере пожаловался на громкую музыку в клубе Вакуленко, а тот грубо ответил ему. Всего Децла задели четыре фразы Басты, которые представители рэпера назвали травлей.

Также 13 апреля стало известно, что Децлу придется заплатить коммунальщикам 150 тыс. руб.