Шварценеггер поблагодарил врачей за операцию на сердце

Актер Арнольд Шварценеггер поблагодарил врачей и медсестер, которые провели операцию на открытом сердце. Об этом он написал в твиттере.

«Это правда: я вернулся! Когда засыпал, думал, что проснусь с маленьким порезом, а проснулся с большим. Но знаете что? Я проснулся и за это нужно быть благодарным. Спасибо докторам и медсестрам. И меня переполняет благодарность за все добрые пожелания (которые получил актер — «Газета.Ru»)», — написал Шварценеггер.

Ранее сообщалось, что Шварценеггеру сделали операцию на открытом сердце. После пробуждения он сразу же пошутил.