Режиссера из России наградили на фестивале Кустурицы
Члены жюри международного кинофестиваля Kustendorf в Сербии присудили специальный приз российскому режиссеру Руслану Бартову, передает РИА «Новости».
«Специальную награду жюри получает фильм, который непревзойденным способом и с большим юмором идет известным путем в кинематографии, говоря о частом безумии мужественности — «Лалай-Балалай» Руслана Братова», — сказал один из членов жюри режиссер Властимир Судар.
Бартов поблагодарил публику со сцены по-сербски.