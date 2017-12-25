Директора РАМТ оставили под домашним арестом

Директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум продлили домашний арест до 19 апреля 2018 года, сообщает «Интерфакс».

Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

Апфельбаум – шестая обвиняемая по делу «Седьмой студии». Свою вину она отрицает, но ранее следователь Александр Лавров сообщил, что фигурантка «фактически сообщила следствию, что отсутствие контроля за расходованием денежных средств «Седьмой студии» стало результатом ее халатных действий».

Ранее сообщалось, что уголовное дело экс-главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой хотят выделить в отдельное производство до середины весны 2018 года.