В Госдуме появится рабочая группа по инициативам для законодательства о закупках в культуре

В Госдуме появится рабочая группа по подготовке инициатив по совершенствованию законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в области культуры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на рекомендации участников круглого стола, проходящего во вторник, 14 ноября, в нижней палате парламента.

Как отмечают участники встречи, правоприменительная практика реализации законодательства законодательства в данной сфере имеет ряд недостатков, общих для всех видов профессиональной деятельности.

Реклама

Например, это проблемы эффективности проведения экспертизы поставленного товара или оказанной услуги, сложность формирования организациями культуры плана закупок на три года и его редактирования, неизменность количественных критериев закупки у единственного поставщика.

Ранее сообщалось, что в комитете Госдумы по культуре предложили запретить «всплывающие окна» при показе фильмов на телевидении.