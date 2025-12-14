На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветер снес огромную металлическую вывеску в центре Махачкалы

РЕН ТВ: в Махачкале ветер снес огромную металлическую вывеску
true
true
true
close
Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В центре Махачкалы мощный ветер снес огромную рекламную вывеску. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в темное время суток. Огромная рекламная конструкция, которая находилась на крыше торгового центра на высоте около 20 метров, упала вниз — ее сорвало с места порывом ветра.

Вывеска рухнула на парковочные места и превратилась в груду металла. По счастливой случайности никто не пострадал в результате случившегося — обычно в месте, где все случилось, достаточно людно и стоят припаркованные автомобили.

До этого крышу школы на Алтае во время занятий сорвало ветром. Разрушению подверглось примерно 70 квадратных метров кровли, что составляет около 10% от общей площади.

Ранее появилось видео, на котором ураган срывает крышу с медкомплекса в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами