В ФПК сообщили об изменении маршрутов поездов из-за аварии в Пензенской области

В Пензенской области 12 поездов изменили маршруты после схода с рельсов вагонов

Маршрут 12 пассажирских поездов изменили из-за схода с рельсов грузовых вагонов в Пензенской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Уточняется, что составы проследовали через станции Сызрань и Пенза.

«На период проведения восстановительных работ в связи со сходом грузовых вагонов в Пензенской области пассажирские поезда отправлены изменённым маршрутом», — говорится в публикации.

13 декабря сообщалось о задержке шести пассажирских поездов в Пензенской области из-за схода грузовых вагонов на станции Чаис.

В ФПК заявлял о всесторонней поддержке пассажиров со стороны сотрудников поездных бригад. Кроме того, в вагонах обеспечивается комфортная температура, а пассажиров поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечат питанием.

До этого стало известно, что в Пензенской области мазут разлился при сходе с рельсов двух локомотивов. Движение на станции Чаис приостановили. На место утечки мазута прибыли экологи. Им удалось локализовать распространение нефтепродукта на прилегающем к насыпи участке.

Ранее появилось фото с места столкновения поезда и локомотива в Пензенской области.