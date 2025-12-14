Стала известна стратегия Зеленского в ответ на мирный план Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский при помощи европейских союзников разработал ответ на мирный план президента США Дональда Трампа, чтобы сделать его приемлемым для Киева, но не оттолкнуть Вашингтон. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается в материале, Зеленский использует стратегию «да, но», которая строится на согласии с предложениями США, однако на определенных условиях.

Например, Зеленский выражает готовность провести к выборы, однако для этого потребуется прекращение огня. Также он готов согласиться на ограничение численности ВСУ, но в пределах текущей численности. Такую же позицию украинский лидер занимает по ЗАЭС и другим вопросам, отмечается в материале.

Как отмечает издание, такой подход позволил Зеленскому поддержать мирную концепцию Трампа, но не в ущерб своему политическому авторитету внутри Украины.

До этого стало известно, что Украина в своем ответном плане, направленном США в рамках обсуждения мирного урегулирования, отклонила предложения о выводе войск с территории Донбасса и отказе от стремления вступить в НАТО. Новый документ был составлен Киевом после переговоров с европейскими лидерами. На этом фоне в Кремле заявили, что целью Зеленского является внесение в мирный план США пунктов, неприемлемых для России.

Ранее Белый дом счел прогрессом слова Зеленского о референдуме по Донбассу.