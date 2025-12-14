На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аня Покров и Артур Бабич купили квартиру

true
true
true
close
Telegram-канал «Бабич»

Тиктокеры Артур Бабич и Аня Покров похвастались в Telegram-канале покупкой новой квартиры.

Блогеры не уточнили, где приобрели жилье. Они купили квартиру без косметического ремонта. Пара уточнила, что взяла ипотеку для покупки недвижимости. Бабич пошутил, что сейчас им главное не поссориться во время ремонта.

В мае Бабич и Покров сняли романтическое видео на фоне гор и сообщили о помолвке. В ролике блогер встает на колено и делает предложение. Покров засмеялась и согласилась выйти замуж.

В декабре 2024 года Артур Бабич вернулся в Россию, откуда уехал после начала СВО. Блогер заявлял по возвращении, что намерен навсегда поселиться в РФ, поскольку именно здесь находится его аудитория и легче создавать контент.

В 2022-м году Бабич непродолжительное время проживал в США, но вскоре решил перебраться в Армению из-за того, что столкнулся с «безденежьем».

Бабич родился в Кривом Роге. Российский блогер Даня Милохин пригласил Бабича в тиктокерский дом Dream Team House, когда его юмористические видеоролики стали популярными в сети. В ноябре 2022 года Милохин и Бабич попали в скандал: они исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети.

Ранее Аня Покров отсудила почти 2 млн рублей у коммуникационного агентства.

