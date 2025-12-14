Компания Puma зарегистрировала товарные знаки в России

Немецкая компания Puma, которая специализируется на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря для занятий спортом, зарегистрировала в РФ два товарных знака с логотипами пумы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент в августе 2024 года из США. Товарные знаки регистрируются по четырем классам: № 12, № 18, № 25, № 26 международной классификации товаров и услуг, включающие в том числе производство спортивной одежды, изделия из кожи, тренажеров.

Датой завершения действия товарных знаков в России указано 26 августа 2034 года.

В марте 2022 года Puma приостановила продажи на территории РФ.

13 декабря сообщалось, что принадлежащий транснациональной компании LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) модный дом Fendi зарегистрировал в России два товарных знака. Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы 29 ноября 2024 года из Италии.

Ранее Marvel продлила действие двух товарных знаков в России.