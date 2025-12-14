На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Компания Puma зарегистрировала товарные знаки в России

Компания Puma зарегистрировала два товарных знака в России
true
true
true
close
Shutterstock

Немецкая компания Puma, которая специализируется на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря для занятий спортом, зарегистрировала в РФ два товарных знака с логотипами пумы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент в августе 2024 года из США. Товарные знаки регистрируются по четырем классам: № 12, № 18, № 25, № 26 международной классификации товаров и услуг, включающие в том числе производство спортивной одежды, изделия из кожи, тренажеров.

Датой завершения действия товарных знаков в России указано 26 августа 2034 года.

В марте 2022 года Puma приостановила продажи на территории РФ.

13 декабря сообщалось, что принадлежащий транснациональной компании LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) модный дом Fendi зарегистрировал в России два товарных знака. Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы 29 ноября 2024 года из Италии.

Ранее Marvel продлила действие двух товарных знаков в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами