США увеличили импорт мороженого из России до максимума за три года

РИА Новости: Россия нарастила экспорт мороженого в США до максимума с 2022 года
Fikimkai/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты в сентябре увеличили импорт мороженого из России до максимума более чем за три года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

В сентябре российские компании отправили в США продукции на сумму в $167 тыс. Этот показатель превышает уровень предыдущего месяца в 1,8 раза, а показатель сентября 2024 года — в 3 раза. Последний раз больше этого уровня страна экспортировала в США в апреле 2022 года с заметной разницей — $1,5 млн.

Аналитики добавили, что импорт США такой продукции вырос и с начала 2025 года. Таким образом, в январе — сентябре текущего года американская сторона закупила российского мороженого на $605,4 тыс., что на треть превышает показатель аналогичного 2024 года.

При этом три года назад сумма, на которую США закупали мороженое из РФ, достигала многомиллионных значений. По итогам 2022 года поставки мороженого в США достигли $8,4 млн.

До этого глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов Acorbanec Ричард Саласар заявил, что Россия за январь – октябрь этого года существенно увеличила закупки бананов из Эквадора и стала крупнейшим рынком сбыта для этой продукции. По его данным, объем поставок бананов в Россию за десять месяцев вырос на 11,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию, потеснив Германию.

