Российский стрелок рассказал, как собака защищает военных от вражеских дронов

Российским военным в зоне специальной военной операции (СВО) помогает собака по кличке Ешка, которая предупреждает о приближении вражеских дронов. Об этом рассказал РИА Новости стрелок из группировки войск «Юг» с позывным «Волк».

«Это у нас Ешка, друг человека. Чувствует комиков (ударные дроны камикадзе. — «Газета.Ru») на расстоянии», — рассказал боец.

По его словам, Ешка служит на одном из направлений в Донецкой народной республике (ДНР). Она мгновенно реагирует на появление в небе украинских дронов, начиная паниковать.

До этого служебные собаки в зоне СВО получили защитную экипировку, состоящую из бронежилета, поводка и ошейника. 11 комплектов защитной амуниции для животных, задействованных в Херсонской области, отправила компания «Зоодруг» в рамках благотворительной акции. Бронежилеты предназначены для немецких и восточно-европейских овчарок, которые выполняют важные задачи: обнаруживают и нейтрализуют мины и дроны, обследуют здания, участвуют в эвакуации раненых и предупреждают об артобстрелах. На приобретение защитного набора для собак пожертвовали около 200 тысяч рублей.

