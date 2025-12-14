На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский стрелок рассказал, как собака защищает военных от вражеских дронов

РИА Новости: собака Ешка помогает бойцам ВС РФ определять приближение дронов ВСУ
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российским военным в зоне специальной военной операции (СВО) помогает собака по кличке Ешка, которая предупреждает о приближении вражеских дронов. Об этом рассказал РИА Новости стрелок из группировки войск «Юг» с позывным «Волк».

«Это у нас Ешка, друг человека. Чувствует комиков (ударные дроны камикадзе. — «Газета.Ru») на расстоянии», — рассказал боец.

По его словам, Ешка служит на одном из направлений в Донецкой народной республике (ДНР). Она мгновенно реагирует на появление в небе украинских дронов, начиная паниковать.

До этого служебные собаки в зоне СВО получили защитную экипировку, состоящую из бронежилета, поводка и ошейника. 11 комплектов защитной амуниции для животных, задействованных в Херсонской области, отправила компания «Зоодруг» в рамках благотворительной акции. Бронежилеты предназначены для немецких и восточно-европейских овчарок, которые выполняют важные задачи: обнаруживают и нейтрализуют мины и дроны, обследуют здания, участвуют в эвакуации раненых и предупреждают об артобстрелах. На приобретение защитного набора для собак пожертвовали около 200 тысяч рублей.

Ранее военкор рассказал, каких питомцев кроме собак держат военнослужащие РФ в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами