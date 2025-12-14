Реакция Запада на удар ВС России по Одессе удивила офицера США

Реакция Запада на удар Вооруженных сил (ВС) России по Одессе поразила подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса. Своим мнением он поделился в соцсети Х.

Он обратил внимание, что много людей на Западе удивлены тем, что Россия не останавливает и не замедляет военные действия. По его словам, президент РФ Владимир Путин в последнее время неоднократно предупреждал, что если Москва не добьется своих целей путем мирных переговоров, то будет решать этот вопрос на поле боя.

«Президент России делает именно то, что говорит», — отметил Дэвис.

Одесса ночью и утром 13 декабря подверглась масштабной воздушной атаке. В результате ударов большая часть города осталась без тепла и водоснабжения, городской транспорт полностью остановлен, а больницы переведены на автономное питание. Украинские СМИ и эксперты назвали эту атаку самой масштабной с начала специальной военной операции России.

Минобороны РФ подтвердило, что российские военные нанесли массированный удар, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам ВПК и энергетики Украины. Целью удара также стала украинская портовая инфраструктура. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украину предупредили о возможной потере Одессы.