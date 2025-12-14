Видео: в Ленобласти реанимобиль с пациентом опрокинулся в жестком ДТП

В Ленобласти на видео сняли, как авто влетело в реанимобиль с пациентом

В городе Кингисеппе Ленинградской области машина влетела в реанимобиль с пациентом. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Момент жесткого ДТП с реанимобилем в Кингисеппе попал на видео. Судя по кадрам, водитель легковушки ехал на мигающий зеленый и на перекрестке врезался в бок реанимобиля», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как от удара автомобиль с медиками переворачивается и отлетает в сторону. По данным канала, в результате произошедшего пациент, которого везли в больницу, получил травму плеча.

До этого в Новосибирске на улице Титова автомобиль влетел в бетонные блоки и автобус. Водитель запечатлел последствия ДТП. На кадрах видно, что поврежденные автомобили находятся на дороге, при этом черная машина лежит на боковой части. По словам очевидцев, водитель, который спровоцировал ДТП, был пьян: сначала нарушитель врезался в бетонные ограждения, затем – в автомобиль. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее на ТТК в Москве частично перекрыли движение из-за крупной аварии.