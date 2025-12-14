Стала известна важная деталь в договоре о продаже квартиры Долиной

Певица Лариса Долина перенесла на 10 дней вперед дату заключения договора купли-продажи квартиры с покупательницей Полиной Лурье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В публикации говорится, что между участниками сделки было заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 10 июня, в соответствии с которым изменен срок заключения основного договора купли-продажи на 20 июня.

Из судебных документов следует, что инициативу в этом вопросе проявила Долина. Она лично прислала дополнительное соглашение, в котором перенесла дату заключения договора на 10 дней.

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко рассказала, что между заключением предварительного договора и основного прошло много времени. По ее словам, Долина не просто ждала, а осмысливала принимаемое решение. Таким образом, в собственность Лурье квартира перешла 24 июня.

В августе 2024 года Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.

В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и теперь вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру, а сам прецедент запустил целую волну отмены сделок, в результате чего жертвами стали добросовестные покупатели. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова назвала дело Долиной попыткой врагов страны рассорить россиян.