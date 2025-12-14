Автомобиль с сибиряком перевернулся в жестком ДТП и попал на видео

В Сибири автомобиль с человеком перевернулся в ДТП и попал на видео

В Новосибирске на улице Титова автомобиль влетел в бетонные блоки и автобус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Кроссовер отдыхает, а автобус и буханку разбросало по сторонам. Как все они оказались в этих позициях — загадка», — говорится в публикации.

Водитель запечатлел последствия ДТП. На кадрах видно, что поврежденные автомобили находятся на дороге, при этом черная машина лежит на боковой части. По словам очевидцев, водитель, который спровоцировал ДТП, был пьян: сначала нарушитель врезался в бетонные ограждения, затем – в автомобиль. В результате аварии никто не пострадал.

