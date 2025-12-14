На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автомобиль с сибиряком перевернулся в жестком ДТП и попал на видео

В Сибири автомобиль с человеком перевернулся в ДТП и попал на видео
true
true
true

В Новосибирске на улице Титова автомобиль влетел в бетонные блоки и автобус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Кроссовер отдыхает, а автобус и буханку разбросало по сторонам. Как все они оказались в этих позициях — загадка», — говорится в публикации.

Водитель запечатлел последствия ДТП. На кадрах видно, что поврежденные автомобили находятся на дороге, при этом черная машина лежит на боковой части. По словам очевидцев, водитель, который спровоцировал ДТП, был пьян: сначала нарушитель врезался в бетонные ограждения, затем – в автомобиль. В результате аварии никто не пострадал.

До этого в центре Москвы произошло массовое ДТП. На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разит бампер.

Ранее на ТТК в Москве частично перекрыли движение из-за крупной аварии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами