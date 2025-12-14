На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РПЦ рассказали, как правильно писать слово «Бог»

РИА Новости: слово «Бог» нужно писать с заглавной буквы
true
true
true
close
РИА Новости

Слово «Бог» нужно писать с заглавной буквы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Русской православной церкви (РПЦ).

«Написание слова Бог в европейской культуре — исторически с заглавной буквы», — заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, практика писать со строчной буквы возникла в богоборческие времена. Он отметил, что злоба и бессилие — примерно такая, как у современных лингвистов на Украине, которые пытаются писать слово Россия с маленькой буквы. Кипшидзе добавил, что попытки насильственно изменить язык под определенные политические предпочтения всегда надуманы и беспомощны.

Заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) допустил, что написание слова «Бог» может зависеть от контекста.

«Бог в Библии пишется с прописной, так как это имя. Точно так же, как Аллах всегда пишут с прописной (а Аллах — это и есть «Бог» по-арабски). Имя собственное», — сообщил архиепископ Савва.

По его мнению, словосочетания «бог Зевс» или «бог Нептун» пишутся со строчной, так как это имя видовое.

До этого настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко заявил, что написание слова «бог» с маленькой буквы — грех.

Ранее в РПЦ предупредили о росте фейковых рассылок от имени церкви.

