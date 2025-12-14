«Как мне не нравится пропускать»: Сафонов об игре за «ПСЖ»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после матча 16-го тура чемпионата Франции с «Мецом» в своем Telegram-канале поделился эмоциями после победы и признался, что ему не нравится пропускать мячи.

«Получился жаркий и напряженный матч. Хочется, конечно, спокойнее разбираться с соперником, особенно когда у нас достаточно моментов, чтобы добиться разгромного результата. Но победа есть победа, плюс три очка. <...> Cчастлив играть, но если бы вы знали, как мне не нравится пропускать. Идем дальше», — написал Сафонов.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу парижского клуба. Сафонов вышел в стартовом составе команды третий раз подряд.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне чемпионата Франции Сафонов дебютировал в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Также Сафонов провел встречу Лиги чемпионов против испанского «Атлетика» (0:0). Сафонов спас свою команду после удара со штрафного.

