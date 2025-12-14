Овечкин обошел Ягра и поднялся в топ-10 по очкам в НХЛ в большинстве

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Джетс». Голевая передача помогла российскому хоккеисту набрать 611-е очко в большинстве и выйти на десятое место по этому показателю, обойдя Яромира Ягра, у которого 610 таких очков. В большинтстве за свою карьеру Овечкин забросил 328 шайб и отдал 283 результативных пасов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. Сейчас на его счету 911 голов без учета плей-офф.

«Вашингтон» после этого поражения занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 40 очков. В следующем матче «Вашингтон» 17 числа на выезде сразится с «Миннесотой Уайлд».

