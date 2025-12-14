На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о наказании за проживание без регистрации

Депутат Якубовский рассказал о штрафах за проживание без оформления регистрации
true
true
true
close
Shutterstock

На территории России действует обязательный регистрационный учет граждан, который не ограничивает свободу передвижения, а является административным механизмом уведомления государства о месте проживания. Об этом в интервью RT сообщил член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Политик напомнил, что люди могут жить по другому адресу в течение 90 дней без временной регистрации.

По его словам, это правило подтверждается практикой МВД. Кроме того, в качестве нарушения может расцениваться переезд на новое постоянное место жительства, если не сделать регистрацию по месту жительства за семь рабочих дней. При этом штраф в большей части регионов составляет от 2 до 3 тыс. рублей.

Для Москвы и Санкт-Петербурга он варьируется в размере от 3 до 5 тыс. рублей. Более строгое наказание предусмотрено за фиктивную регистрацию иностранцев в жилье. В отдельных случаях подобное действие может привести к привлечению к уголовной ответственности.

До этого эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил, что в 2025–2026 годах россиян вряд ли будут массово штрафовать за аренду квартир без регистрации. По его мнению, штрафы за отсутствие прописки не участятся из-за сложности контроля таких случаев.

Ранее в России опровергли падение вторички из-за «схемы Долиной».

