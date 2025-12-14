На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе рассказали, как Россия унизила США и Европу

Аналитик Уотсон: конфликт на Украине стал унижением для западных стран
Виталий Аньков/РИА Новости

Страны Запада десятилетиями пытались загнать Россию в угол, однако сами оказались унижены на фоне происходящего в конфликте на Украине. Об этом заявил аналитик Алан Утосон на своей странице в соцсети Х.

По его словам, все президенты США начиная с Билла Клинтона «пытались запугать, загнать Россию в угол». Однако после четырех лет конфликта на Украине именно США и Европа «сталкиваются с унижением», считает аналитик.

«Не нужен IQ комнатной температуры, чтобы понять, что Россия выиграла экономическую войну и войну на земле», — написал Уотсон.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на Западе истощаются ресурсы для ведения прокси-войны против России.

В свою очередь президент России Владимир Путин указывал, что Евросоюз мешает мирному процессу, который организовал президент США Дональд Трамп. Европейские страны, по его словам, «до сих пор живут в иллюзиях» о нанесении России стратегического поражения, «хотя головой понимают, что это невозможно».

Ранее Мерц предупредил о последствиях «падения» Украины.

