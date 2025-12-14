На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В НАТО призвали готовиться к глобальному морскому вызову со стороны России

ТАСС: НАТО следует готовиться к борьбе с РФ, выходящем за пределы сухопутных
Global Look Press

Североатлантическому альянсу нужно пересмотреть стратегические рамки и готовиться к противостоянию с Россией, которое выйдет за пределы «Битвы за Атлантику» или сухопутных операций в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на последний обзор Военного колледжа НАТО (NDC).

В документах научный сотрудник NDC Эндрю Монахан говорит, что развитие целостной морской мощи страны является ключевой особенностью политики России. По его словам, это позволяет ей позиционировать себя как лидера в период геоэкономического противостояния.

«Это смещает рамки ориентиров НАТО за пределы возобновленной «Битвы за Атлантику» или сценариев наземных операций в Северо-Восточной Европе в сторону многофронтового, межвидового российского вызова», — говорится в документе.

Другие аналитики НАТО добавили, что возможные сценарии кризиса часто фокусируются на эскалации в едином стратегическом направлении от Балтийского до Карского морей.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО нужно готовиться к войне, сравнимой с той, которую пережили «деды и прадеды». По его словам, слишком многие союзники военного альянса не осознают якобы «неотложности» российской угрозы в Европе.

27 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности Москвы «как угодно» зафиксировать положение о том, что Россия не собирается нападать на европейские страны. Глава государства назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения РФ на Европу. По его словам, Москва готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Ранее генсек НАТО призвал «проверить Путина» на желание мира.

