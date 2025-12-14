На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа возможная причина попыток Рютте напугать европейцев конфликтом с РФ

UnHerd: Рютте пугает Европу конфликтом с РФ, чтобы не потерять финансирование
true
true
true
close
Wolfgang Rattay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сознательно пугает жителей европейских стран несуществующей угрозой со стороны России. Об этом пишет UnHerd.

Авторы статьи выразили надежду, что руководитель Североатлантического альянса на самом деле сам не верит в заявления о российской угрозе.

«Хотя Рютте совершенно напрасно пугает, <...> учитывая экономическую стагнацию в Европе и острое бюджетное давление, можно утверждать, что единственный способ заставить избирателей больше тратить на армию — убедить их, что «русский медведь» идет за ними», — говорится в материале.

11 декабря генеральный секретарь НАТО заявил, что Североатлантический альянс якобы станет «следующей целью России». По его словам, страны — члены военного блока «уже находятся в опасности».

В тот же день Рютте призвал Европейский союз увеличить расходы на оборону на случай конфликта с Россией. Как он сказал, США требуют от европейских государств увеличить расходы на оборону не из-за того, что все в НАТО должны тратить одинаково. Истинная причина якобы заключается в необходимости подготовиться к «сражению с русскими», пояснил руководитель альянса.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от НАТО выполнять свои обещания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами