UnHerd: Рютте пугает Европу конфликтом с РФ, чтобы не потерять финансирование

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сознательно пугает жителей европейских стран несуществующей угрозой со стороны России. Об этом пишет UnHerd.

Авторы статьи выразили надежду, что руководитель Североатлантического альянса на самом деле сам не верит в заявления о российской угрозе.

«Хотя Рютте совершенно напрасно пугает, <...> учитывая экономическую стагнацию в Европе и острое бюджетное давление, можно утверждать, что единственный способ заставить избирателей больше тратить на армию — убедить их, что «русский медведь» идет за ними», — говорится в материале.

11 декабря генеральный секретарь НАТО заявил, что Североатлантический альянс якобы станет «следующей целью России». По его словам, страны — члены военного блока «уже находятся в опасности».

В тот же день Рютте призвал Европейский союз увеличить расходы на оборону на случай конфликта с Россией. Как он сказал, США требуют от европейских государств увеличить расходы на оборону не из-за того, что все в НАТО должны тратить одинаково. Истинная причина якобы заключается в необходимости подготовиться к «сражению с русскими», пояснил руководитель альянса.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от НАТО выполнять свои обещания.